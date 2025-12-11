Grayson Allen explose Holmgren, expulsion et humiliation à Oklahoma City

Grayson Allen expulsé après avoir poussé violemment Chet Holmgren dans une défaite humiliante des Suns face au Thunder en NBA Cup. Tensions et frustrations au rendez-vous.

Grayson Allen a laissé parler sa frustration. Elle a littéralement explosé à la face de Chet Holmgren alors que les Phoenix Suns étaient en train de se faire dérouiller violemment en quart de finale de la NBA Cup contre le Thunder d’Oklahoma City (138-89).

Avec le score déjà nettement en faveur du Thunder et peu de temps restant au troisième quart, Allen a commis une faute qui a transformé ce qui était un match tendu en un moment d’explosion émotionnelle sur le parquet.

Alors que le Thunder menait 94-58 (sic), Grayson Allen et Chet Holmgren sont entrés en contact alors que ce dernier se positionnait pour un écran. Allen a étendu les deux bras vigoureusement et a heurté Holmgren, le projetant au sol dans un mouvement qui a immédiatement attiré l’attention des arbitres. Après examen, la faute a été requalifiée en flagrant 2, entraînant l’expulsion automatique d’Allen sous les acclamations de la foule locale.

Interrogé après le match, Allen n’a pas partagé le sentiment général sur la sévérité de la décision, estimant que la faute intervenait dans le cadre de la "physicalité" du jeu. « J’avais l’impression d’avoir fait une bonne faute dans l'esprit physique du match et ce qui se passait des deux côtés, surtout avec les chocs sur les écrans, certains coups sur les rebonds... » a déclaré Allen, qui a terminé la rencontre avec 10 points.

Après que les équipes se soient séparées et que les joueurs du Thunder soient retournés sur leur banc, Jalen Williams a bien chauffé la foule. Il a ensuite a déclaré que les "pitreries" de Grayson Allen étaient « quelque chose qu'il avait fait tout au long de sa carrière ». Puis de préciser :

« Cela a simplement ajouté du piquant au match. Les fans étaient un peu plus enthousiastes, donc naturellement, on joue un peu plus fort. Donc, pour être honnête, c'était plutôt une bonne chose. Nous avons commencé à jouer comme nous le faisons habituellement. Avec un peu plus d'énergie. »

Ce geste, qui a non seulement coûté à Phoenix un de ses joueurs ce soir-là, mais a aussi cristallisé une frustration plus large, est intervenu dans un contexte où les Suns étaient déjà privés de leurs leaders offensifs. Incapables de répondre à la domination du Thunder, Phoenix a subi une défaite qui restera dans les annales comme l’un des pires revers dans l’histoire du club.

Du côté d’Oklahoma City, l’incident n’a pas ralenti la marche en avant des champions en titre, qui ont continué à presser et à accumuler les points après l’expulsion. La victoire a permis au Thunder non seulement de se qualifier pour les demi-finales de la NBA Cup à Las Vegas, mais aussi d’atteindre un impressionnant 24-1 en début de saison, égalant l’un des meilleurs débuts de l’histoire récente.

Dillon Brooks, qui s'était déjà offusqué du jeu physique d'Oklahoma City par le passé, a déclaré qu'il n'avait pas su rivaliser avec l'énergie du Thunder.

« J'ai joué un peu mollement aujourd'hui », a déclaré Brooks, auteur de 16 points. « J'aurais dû m'impliquer davantage à la place de Grayson. Ils ont sifflé deux fautes rapides, et j'ai été faible. Et puis, bon sang, je dois être meilleur pour mes coéquipiers, comme ça on aura peut-être plus de chances de gagner. »

Pour Phoenix, cette sortie précipitée d’Allen est venue s’ajouter à une nuit déjà difficile face à un adversaire tout simplement mieux armé et plus discipliné.

