Grayson Allen prend 70 millions aux Suns

Les Phoenix Suns auraient peut-être dû attendre les playoffs avant de renégocier le contrat de Grayson Allen. En tout cas, ils ont alourdi encore un peu plus leur masse salariale en offrant 70 millions sur quatre à leur arrière. Ce dernier a fait une excellente saison régulière, bouclée à plus de 13 points par match.

