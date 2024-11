Gregg Popovich, victime d’un AVC, devrait se rétablir complètement

Gregg Popovich, absent du banc des Spurs depuis six matches, a été victime d’un AVC. La franchise annonce que le coach de 75 ans devrait se rétablir complètement.

Les Spurs annoncent que Gregg Popovich a été victime d’un AVC le samedi 2 novembre, juste avant le match entre San Antonio à Minnesota. D’après le communiqué de la franchise, l’accident était « léger » et le coach de 75 ans devrait se rétablir complètement.

L’épisode s’est produit au Frost Bank Center, avant la rencontre. Incapable de coacher l’équipe ce soir-là, Popovich a été remplacé au pied levé par son assistant Mitch Johnson. Ce dernier avait alors affirmé n’avoir été informé de l’absence de l’entraîneur en chef que quelques heures avant le début du match.

Depuis, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA a manqué les six dernières rencontres de son équipe. Gregg Popovich a entamé sa rééducation, selon la franchise, et aucun calendrier n’a été établi pour son retour sur le banc des Spurs.

