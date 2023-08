Gregg Popovich a détesté Tony Parker à leur première rencontre

Avant l'intronisation des deux hommes au Hall of Fame, le coach des San Antonio Spurs Gregg Popovich a évoqué sa rencontre avec Tony Parker.

Ce samedi, Gregg Popovich et Tony Parker vont tous les deux intégrer le Hall of Fame de la NBA. Un accomplissement XXL mérité pour deux véritables légendes des San Antonio Spurs. Et pourtant, entre les deux hommes, l'histoire a vraiment très mal débuté.

Lors d'une conférence de presse vendredi, l'entraîneur texan a accepté de revenir sur sa première rencontre avec le Français. Et après ce workout, le coach des Spurs ne voulait plus entendre parler du meneur !

"Je l'ai détesté ! J'ai clairement dit que je ne voulais pas de lui. Il était pleurnicheur. Il n'était pas du tout agressif. Puis il n'aimait pas le contact, à 19 ans, donc je ne voulais plus jamais le voir", a raconté Gregg Popovich.

Finalement, l'agent de TP a réussi à convaincre Popovich de lui donner une seconde chance. Et cette fois-ci, le Français l'a convaincu.

"Le reste, c'est l'histoire", a-t-il ainsi glissé avec le sourire.

Avec une collaboration de 17 années chez les Spurs, les deux hommes ont remporté 5 titres de champion NBA. Avec bien évidemment l'un des plus grands trios de l'histoire de la Ligue : Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Gregg Popovich a eu raison de ne pas s'arrêter à sa première impression.

Gregg Popovich ne se sent pas digne du Hall of Fame