Gregg Popovich « se sent mal » pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama n'a pas joué contre OKC la nuit dernière, préservé par Gregg Popovich. Sur le banc, le Français n'affichait pas une mine très réjouie, ce dont Pop s'est expliqué après la rencontre.

"Je me sens mal parce que Victor n'est pas très heureux en ce moment. Il a envie d'être sur le terrain, mais je pense au long terme. C'est la fin de la saison, le dernier back to back, ça n'a aucun sens de le pousser de mon point de vue. Si quelque chose venait à se produire, il faudra que je me regarde dans le miroir et que je me demande à quoi je pensais quand j'ai décidé ça. Je dois penser à long terme comme c'était le cas avec Tim Duncan. Heureusement pour moi, il est assez intelligent pour comprendre, même s'il n'aime pas ça".

Il reste deux opportunités de jouer cette saison pour Victor Wembanyama de jouer cette saison : contre Detroit et Denver.