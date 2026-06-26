Guerschon Yabusele aurait pu rejoindre Nikola Jokic

Guerschon Yabusele a confié qu'il avait reçu une offre des Nuggets avant de choisir les Knicks, un choix qu'il évoque aujourd'hui après une saison compliquée.

Guerschon Yabusele a bien failli porter le maillot des Denver Nuggets.

Dans le premier épisode de sa série YouTube Summer With the Bear, l'intérieur français a révélé qu'avant de s'engager avec les New York Knicks à l'été 2025, il avait reçu une proposition similaire de Denver.

« Je reçois un appel de mon agent qui m'explique qu'on avait une offre de Denver et que ça pouvait être cool. C'était (un contrat) sur deux ans, je réfléchissais à cette option-là. Quelques minutes après, mon agent me contacte et me dit : "Je viens de raccrocher avec New York, et New York serait intéressé pour le même contrat, plus ou moins. Deux ans aussi." »

Une saison compliquée à New York

Après réflexion, Yabusele a finalement choisi les Knicks. Il explique que c'est la mentalité et la culture new-yorkaises qui ont fait la différence.

Mais il reconnaît aujourd'hui que cette décision l'a conduit vers l'une des saisons les plus difficiles de sa carrière. Le Français a connu une période délicate dans la rotation new-yorkaise.

« Saison un peu compliquée d'un point de vue personnel.C'était difficile. Je ne joue pas trop, je suis très peu utilisé. Forcément, beaucoup de choses se passent dans la tête, c'est compliqué. Ça m'a replongé dix ans en arrière, quand j'étais à Boston, et j'arrivais aux matches en me disant : "Je risque de ne pas jouer. Peut-être quelques minutes."

C'est compliqué parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer, d'apprendre, être meilleur, faire des erreurs, progresser, donc j'ai vraiment envie d'être sur le terrain. »

Un nouveau départ à Chicago

Transféré en cours de saison aux Chicago Bulls, Yabusele explique avoir immédiatement retrouvé de la confiance grâce au discours de son nouvel entraîneur, Billy Donovan.

« Il me donne confiance dès les premières secondes. Il me dit : "Je te montrerai deux, trois systèmes qu'on jouera, mais sinon, je te fais confiance. Tu sais jouer au basket, tu es un très bon joueur, t'as l'intelligence de jeu, je sais que je n'ai pas de souci avec ça."

Le scénario est différent de New York. Donc j'arrive, je suis en pleine confiance parce que je sens ce soutien-là. »

Un changement d'environnement qui lui a permis de terminer la saison dans de meilleures dispositions, même si l'idée d'évoluer aux côtés de Nikola Jokic restera sans doute comme l'un des grands « et si ? » de sa carrière.