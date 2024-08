Guerschon Yabusele, la mélodie du Dancing Bear

« MVP, MVP, MVP ». Le public de Bercy ne s’est pas trompé jeudi lors de la demi-finale remportée contre l’Allemagne (73-69) aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à une performance XXL, Guerschon Yabusele a suscité les chants des fans français.

Auteur de 17 points et 7 rebonds, l’intérieur de l’équipe de France a été tout simplement essentiel pour obtenir cette qualification en finale. Si Isaïa Cordinier a également apporté sa voix, le joueur du Real Madrid incarne le nouveau tempo dicté par les Bleus depuis le début de la phase finale.

Propulsé dans le 5 majeur au détriment de Rudy Gobert, touché au doigt, Yabusele, déjà performant contre le Canada, a encore profité du match face aux Allemands pour livrer un show dont il a le secret.

Le grand moment de sa prestation ? Son début de 3ème quart-temps bien évidemment. Alors que les Bleus avaient réussi à recoller juste avant la pause, il a été le détonateur pour lancer la sélection tricolore vers la victoire.

Malgré quelques oublis défensifs sur cette période, il a réalisé un véritable récital offensif. C'est simple : il a tout fait aux Allemands ! En quasiment 2 minutes, le Français a marqué 9 points en insufflant une grosse énergie. A l'image d'un dunk rageur sur un décalage de Nicolas Batum.

"On a dû réviser notre plan de jeu, on s’est très bien adapté. Guerschon leur a cassé la gueule, Isaïa aussi. Après, on a surfé sur cette vague, et chacun a ajouté sa touche personnelle", a analysé Evan Fournier sur France 2.

"On l’a beaucoup cherché en seconde période car on le sentait en forme. Il ne nous a pas fait mentir… Je le connais depuis tellement longtemps qu’il ne me surprend plus. Il fonctionne à l’énergie, il se nourrit de ces matches à enjeux. Il a l’habitude avec Madrid", a souligné Andrew Albicy pour Le Parisien.