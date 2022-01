Technique, élégant, dominateur, Hakeem Olajuwon fête ses 59 ans aujourd'hui et reste l'un des plus beaux joueurs qu'on ait vus en NBA.

Pour nombre de pivots de légende, on se demande parfois s'ils auraient pu avoir leur place dans la NBA moderne. Pas pour Hakeem Olajuwon ! Avec ses qualités athlétiques, sa mobilité et son intelligence de jeu, des deux côtés du terrain, il aurait été tout aussi dominant aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Retour sous forme d'abécédaire sur ce "rêve" de joueur, qui fête ses 59 ans aujourd'hui.

A comme anticonformiste

Comme l'écrivait avec brio Bill Simmons dans son "The Book Of Basketball", il n'y avait jamais eu un pivot comme Hakeem Olajuwon avant lui et il n'y en aura jamais un autre après lui. Le parcours et les circonstances qui l'ont amené jusqu'au sommet de la ligue ne peuvent pas être répliqués... même si Joel Embiid s'en rapproche sacrément !

B comme block

3830 en carrière (et 472 de plus en playoffs). Le plus décisif ? Sans doute celui sur John Starks, du bout des doigts, au bout du game 6 des étouffantes Finales ’94. Pas le plus beau, mais il vaut une bague au doigt.

Pour un dunk de taré de Kevin Johnson, combien de ballons renvoyés à l’envoyeur ou dans les tribunes ? Insane.

C comme Cougars

Hakeem Olajuwon est la fierté de sa fac de Houston, ville qui est définitivement "SA" ville. C'est là où est née la « Phi Slama Jama », équipe portée par Olajuwon, Clyde Drexler et Michael Young.

D comme David et Dikembe

Victimes n°1 et 2. Et comme Dream, of course. La NBA, avec lui, c'était le "Dreamland" si cher à Bunny Wailer.