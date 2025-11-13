Hannah Hidalgo : 44 points et 16 interceptions, quelle folie !

Hannah Hidalgo n'est pas encore en WNBA mais son avenir est radieux. Un peu comme sa ligne de stats folle avec la fac de Notre Dame en NCAAW contre Akron.

On vous avait déjà un peu parlé de Hannah Hidalgo, notamment lorsqu'elle était venue avec sa fac de Notre Dame pour le premier événement Oui Play NCAAW à Paris lors d'une rencontre face à South Carolina il y a deux ans. La meneuse des Fighting Irish avait fait un super match à l'époque, ce qui prouvait par ailleurs qu'un chantier réussi d'Hidalgo dans la capitale, c'était possible...

Blague à part, Hannah Hidalgo est l'une des joueuses américaines les plus prometteuses et son avenir est clairement en WNBA, malgré un gabarit (1,68m) qui lui vaudra sans doute une place de choix si on décide de rééditer le Mook SMALL. Cette semaine, elle a réalisé un match assez ahurissant avec Notre Dame contre l'université d'Akron : en seulement 28 minutes de jeu, la meneuse de 20 ans a compilé 44 points, 16 interceptions, 9 rebonds et 4 passes à 16/25. Certes, l'opposition était faible, mais c'est une belle preuve de l'hyperactivité et du talent de la fille.

Pour info, elle sera éligible à la Draft WNBA en 2027, en même temps que JuJu Watkins, pour ne citer qu'elle...