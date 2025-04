Harrison Barnes, un buzzer beater pour plomber son ancienne équipe

La symbolique est forte. Harrison Barnes qui célèbre avec ses coéquipiers fous de joie au centre de la salle des Golden State Warriors. Non, ce ne sont pas des images du Game 7 des finales 2016, une rencontre où l'ailier s'était troué de loin. Presque dix ans plus tard, il ne joue plus en Californie mais aux San Antonio Spurs. Et il vient de jouer un vilain tour à son ancienne équipe en l'achevant au buzzer mercredi soir. Les Warriors se devaient de gagner pour ne pas perdre du terrain dans la course folle au playoffs à l'Ouest. Les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers et les Denver Nuggets l'ont tous emporté la nuit dernière. Mais pas Stephen Curry et ses coéquipiers, plombés à la dernière seconde par Barnes et les Spurs, une équipe qui ne joue rien d'autres que la loterie... Du coup, GS passe septième à l'Ouest.