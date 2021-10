Hassan Whiteside, une formule parfaite pour résumer sa relation avec Rudy Gobert

Le Utah Jazz a fait venir Hassan Whiteside pour s’assurer une présence dans la raquette lorsque son pivot All-Star Rudy Gobert se repose sur le banc. Les deux colosses sont aussi deux grands compétiteurs (enfin… surtout Gobert, Whiteside son CV ne parle pas en sa faveur). Du coup, ils se tirent la bourre à l’entraînement. Avec une formule très bien trouvée par l’Américain pour résumer leur relation :

Hassan Whiteside, on his practice battles with Rudy Gobert: “We beat the hell out of each other during the day, and then we play Call of Duty together at night.” pic.twitter.com/B85sRF8skb

