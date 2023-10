Les résultats de la nuit en NBA, celle notamment de Killian Hayes

Magic @ Cavaliers : 108-105

Pistons @ Thunder : 128-125

Hornets @ Wizards : 92-98

Grizzlies @ Hawks : 102-103

Ra'Anana @ Nets : 103-135

Nuggets @ Bulls : 124-133 (après 2 OT)

Rockets @ Pelicans : 120-87

Suns @ Trail Blazers : 122-111

Hayes et Coulibaly marquent encore des points

- Clairement relancé par l'arrivée de Monty Williams chez les Pistons, Killian Hayes fait plaisir à voir sur cette pré-saison ! Grâce à un money-time canon, Detroit a arraché la victoire face à l'Oklahoma City Thunder (128-125).

Sur cette partie, le Français s'est montré entreprenant (7/13 aux tirs) pour 16 points, 3 passes décisives et 2 rebonds. En gommant son mauvais 1/5 à trois points, Hayes a réalisé une performance solide en 26 minutes.

Pour l'emporter, les Pistons ont pu compter sur les apports de James Wiseman (20 points, 10 rebonds), Marcus Sasser (17 points, 8 passes décisives) et Stanley Umude (18 points) en sortie de banc. L'ex-joueur des Golden State Warriors a d'ailleurs marqué les esprits avec une copie quasiment parfaite : 8/8 aux tirs et seulement 2 ballons perdus en 23 minutes.

Malgré les efforts de Luguentz Dort (24 points), OKC n'a pas réussi à valider cette victoire avec un Shai Gilgeous-Alexander (12 points à 3/4 aux tirs) relativement discret. Par contre, un autre Français, Ousmane Dieng (14 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes) s'est également mis en évidence.

- Et autre bonne nouvelle pour les fans français : Bilal Coulibaly a également confirmé. Après un premier match de qualité, notamment sur le plan défensif, le Tricolore a encore contribué au succès des Washington Wizards face aux Charlotte Hornets (98-92).

Toujours aussi intéressant sur le plan défensif (4 interceptions), il s'est signalé avec un gros contre sur Bryce McGowens. Même dans le jeu, il a été dans le bon rythme avec 12 points (5/8 aux tirs) et 5 rebonds. Il a ainsi parfaitement complété la performance de Kyle Kuzma (19 points).

On notera bien évidemment le beau craquage de Jordan Poole (2/13 aux tirs pour 11 points), qui risque d'arroser régulièrement cette saison. Du côté des Hornets, LaMelo Ball (12 points à 4/11 aux tirs) ne s'est pas fait violence pour sa reprise en 15 minutes.

Il faut malheureusement aussi souligner les difficultés de Frank Ntilikina. A 2/11 aux tirs, le Français (5 points) a été dans le dur offensivement. Par contre, il a tenté de compenser avec une belle activité : 4 passes décisives, 3 interceptions et 3 rebonds.

LOVE TO SEE IT, R🚫🚫K pic.twitter.com/kqVkZpZ2H9 — Washington Wizards (@WashWizards) October 12, 2023

- Impossible de ne pas mentionner ce poster de Brandon Miller sur Daniel Gafford ! Il n'a pas compté en raison d'une faute offensive, mais ça pique fort !

BRANDON MILLER POSTER Didn't count but 🤯 pic.twitter.com/w5JEKZnkWi — Bleacher Report (@BleacherReport) October 13, 2023

Zion Williamson et les Pelicans coulent...

- Il ne s'agit bien évidemment que d'un match de pré-saison... Mais l'impression dégagée par Zion Williamson et les New Orleans Pelicans n'a vraiment pas été bonne. Face aux Houston Rockets (87-120), la franchise de Louisiane a pris une véritable gifle.

Et dans les intentions, les Pelicans ont incarné une vraie déception. Très peu concerné offensivement (2/3 aux tirs), Williamson n'a quasiment pas touché le ballon en 22 minutes. Pire encore, il a donné le sentiment d'être toujours dans le mauvais tempo. Avec un Jabari Smith Jr qui s'est fait plaisir face à lui (22 points, 9 rebonds).

Pour les Texans, les jeunes se sont mis en évidence. A l'image d'un Amen Thompson (12 points) intéressant et explosif en sortie de banc. Et après une expulsion en 5 minutes mercredi, Dillon Brooks (7 points) a enfin pu jouer (22 minutes) pour les Rockets.

AMEN THOMPSON WENT SHOWTIME 🤩 pic.twitter.com/EkaYfaR4dD — SportsCenter (@SportsCenter) October 13, 2023

Aucun respect pour Zion, encore du drama à Charlotte

- A l'inverse des Pelicans, la force de frappe des Phoenix Suns commence à faire peur, mais dans le sens positif du terme ! Même sans Bradley Beal, la franchise de l'Arizona a affiché une grosse puissance offensive face aux Portland Trail Blazers (122-111).

Sans même donner l'impression de forcer, Kevin Durant (16 points) et Devin Booker (18 points) ont enchaîné les paniers sur 21 minutes. Autour du duo, Eric Gordon (20 points) et Jusuf Nurkic (17 points, 8 rebonds) se sont régalés pour donner un avant-goût du calvaire vécu par les adversaires des Suns.

Comme lors de ses débuts, Scoot Henderson (22 points) a encore affiché de belles promesses. En sortie de banc, Malcolm Brogdon (13 points) a clairement apporté son expérience. Alors qu'Anfernee Simons (15 points à 4/11) et Shaedon Sharpe (12 points à 5/15) avaient décidé de se faire plaisir.

La petite déception ? Deandre Ayton, 7 points et 6 rebonds en 23 minutes. On s'attendait à le voir plus motivé pour ses retrouvailles avec Phoenix...

Nikola Jokic déjà chaud...

- En l'espace de 18 minutes, Nikola Jokic a rappelé qu'il était le patron en NBA ! Au terme d'un match avec deux prolongations, les Denver Nuggets ont perdu face aux Chicago Bulls (124-133, après 2 OT). Mais le Serbe, limité dans son temps de jeu, a régalé.

Avec 17 points (8/10 aux tirs), 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, le patron des Nuggets a donné le ton. Alors que Jamal Murray a lui été plutôt discret (6 points, 5 passes décisives), Michael Malone a surtout profité de cette rencontre pour donner des minutes à l'intégralité de son groupe.

Et sur le banc, c'est Julian Strawther (16 points) qui a profité de cette occasion. En face, Zach LaVine (17 points en 23 minutes) et DeMar DeRozan (19 points en 24 minutes) ont fait le boulot. Tout comme l'inépuisable Alex Caruso (14 points). A noter le vilain 3/12 d'Andre Drummond, qui a tout de même pris 13 rebonds en 14 minutes.

- Sur la lignée de la Coupe du monde remportée avec l'Allemagne, Franz Wagner se montre déjà en forme ! L'Orlando Magic a pris le meilleur sur les Cleveland Cavaliers (108-105) avec une copie solide de l'Allemand, auteur de 18 points (6/7 aux tirs) en 19 minutes.

A ses côtés, le 5 majeur des Floridiens a été particulièrement performant, notamment Markelle Fultz (13 points). Et son frère Moritz Wagner (14 points) a également contribué à ce succès. Du côté des Cavs, Darius Garland (19 points) a fait de son mieux pour compenser la maladresse de Donovan Mitchell (9 points, à 3/14 aux tirs).

A longue distance, Max Strus (13 points) semble déjà dans son rôle. Alors qu'Emoni Bates (12 points) a également fait du bien.

Trae Young se met en route

- Avec une équipe des Memphis Grizzlies remaniée, les Atlanta Hawks l'ont emporté d'un fil (103-102). Limité dans son temps de jeu (18 minutes), Trae Young avait décidé de prendre le contrôle de la rencontre.

Avec 20 points (à 8/16 aux tirs), le meneur des Hawks a dynamité la partie. A ses côtés, Jalen Johnson (14 points) a été particulièrement adroit (6/7 aux tirs). Alors que Mouhamed Gueye (12 points) et Garrison Matthews (12 points) ont laissé une bonne impression.

Chez les Grizzlies, Santi Aldama (22 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) a été particulièrement solide pour mener le 5 de départ. Malgré quelques maladresses (9/23 aux tirs), GG Jackson (24 points) a aussi sonné la charge pour revenir, en vain, sur les Hawks.

- Enfin, les Brooklyn Nets ont logiquement dominé Ra'Anana (135-103). Comme lors du premier match de préparation, Ben Simmons a dégagé une agressivité positive. 6 points, 9 passes décisives et 6 rebonds en 22 minutes.

Si Mikal Bridges (23 points) a un peu arrosé (8/20 aux tirs), Harry Giles III (16 points) et Spencer Dinwiddie (15 points) ont su se montrer efficaces. Comme il avait prouvé aux Los Angeles Lakers, Lonnie Walker IV a pris feu sur une courte séquence : 12 points en 8 minutes.

