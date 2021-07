Luka Doncic continue d'écrire sa légende et celle de son pays. La star des Dallas Mavericks a bien fait de se rendre immédiatement en Slovénie après l'élimination de son équipe en playoffs. Doncic a donné bien plus qu'un coup de pouce à sa sélection ces derniers jours, avec l'apothéose dimanche. La Slovénie s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui seront les premiers de son histoire.

Pour ce faire, les joueurs d'Aleksander Sekulic ont dû batailler lors du Tournoi de Qualification Olympique de Kaunas en Lituanie. Et en finale, bien évidemment, Luka Doncic et les siens ont dû affronter l'équipe locale dans une atmosphère complètement bouillante qui en aurait fait craquer plus d'un. Doncic est un talent générationnel, un joueur qui n'a plus rien à prouver en Europe et dont le début de carrière en NBA a confirmé qu'il était hermétique à toute forme de pression.

L'ancien Madrilène a guidé les Slovènes vers la victoire, avec un triple-double fabuleux (31 points, 13 passes et 11 rebonds) qui a medusé les 11 000 spectateurs de la Zalgiris Arena.

Can we caption this "Luka and-1️⃣, Luka and-2️⃣, and Luka and-3️⃣"? 🤔💬 #FIBAOQT@luka7doncic not messing around in the #FIBAOQT Final. 📊 at HT: 21 PTS 6 REB 5 AST | 26 EFF pic.twitter.com/Qg1npQQxRL — FIBA (@FIBA) July 4, 2021

Entre un titre avec la Slovénie et un titre avec Dallas, Doncic a choisi

La Slovénie a plusieurs fois pris le large dans ce match, mais Jonas Valanciunas et ses camarades se sont accrochés aussi longtemps que possible. Pas assez pour stopper le All-Star, qui avait expliqué la veille qu'à choisir il préférerait remporter une médaille d'or olympique avec la Slovénie plutôt qu'un titre NBA.

Les deux ne sont pas incompatibles et on fait confiance à Luka Doncic, 22 ans (il est toujours bon de le rappeler), pour le prouver à l'avenir.

Les highlights de Luka Doncic

Parmi les autres équipes qualifiées via les TQO, on notera que la République tchèque a créé la surprise en dominant la Grèce après avoir déjà scotché le Canada. Les Tchèques seront dans le groupe A avec l'équipe de France, les Etats-Unis et l'Iran. L'Italie a également décroché son billet en battant le Brésil, alors que l'Allemagne sera aussi de la partie après son succès face au Brésil.

Les groupes aux JO de Tokyo

Gr. A : Etats-Unis, France, Iran, République tchèque

Gr. B : Australie, Allemagne, Italie, Nigeria

Gr. C : Argentine, Espagne, Slovénie, Japon

