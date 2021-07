Alors que la Slovénie se bat pour décrocher un ticket olympique, Luka Doncic sait ce qu'il préférerait entre une médaille d'or et un titre NBA.

La Slovénie n'est plus qu'à une petite victoire d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Luka Doncic et les siens doivent battre la Lituanie en finale du TQO pour décrocher leur billet et s'envoler pour le Japon. Le franchise player des Dallas Mavericks saura alors s'il a bien fait de directement rejoindre son équipe nationale après l'élimination des Mavs en playoffs.

Lors de son passage devant la presse après le dernier succès slovène, Doncic s'est vu demander ce qu'il préférerait entre une médaille d'or aux Jeux Olympiques avec la Slovénie et un titre de champion NBA avec Dallas. Ceux qui connaissent l'ancien Madrilène peuvent se douter de la teneur de sa réponse.

"Je dirais la médaille d'or avec la Slovénie. Jouer pour son pays, c'est quelque chose..."

Luka Doncic a quand même précisé en souriant :

"Mais gagner les deux ne me dérangerait pas".

Malgré les récents remous chez les Mavs, avec l'arrivée de Jason Kidd sur le banc pour succéder à Rick Carlisle, et la nomination de Nico Harrison comme General Manager, Doncic devrait prolonger son contrat et décrocher le jackpot dans les semaines qui viennent. S'il peut le faire avec une médaille olympique autour du coup, il ne s'en privera évidemment pas.

