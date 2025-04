Cette semaine dans Hoop Culture, on revient sur ce qui nous a le plus marqué durant la saison 2024-2025. On parle bien entendu de la course au trophée de MVP NBA entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, mais également sur le trade de Luka Doncic, la saison magnifique de Paige Bueckers et plein d'autres choses encore.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=57nibl7BQQI

On en parle dans Hoop Culture

Le procès Luka Doncic

Mobb Deep "The Infamous"

L'exposition Rammellzee

Raphaël Barontini

Le Horse le plus pété de l'Histoire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Pagina del Cestista (@lapaginadelcestista)

Tuerie "Boulbi State Of Mind"

Theo Croker "High Vibrations"