Hoop Culture Vol. 17 : Tony Parker, LeBron, Xavier Bardem, Baron Davis… ils ont fait 2007

Retour dans le passé dans le Hoop Culture de cette semaine, on vous ramène en 2007.

Cette semaine dans Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama reviennent sur une année très particulière en NBA et ailleurs : 2007.

Du titre de champion des Spurs aux oscars remportés par Xavier Bardem et les frères Cohen, en passant par le trophée de MVP des finales de Tony Parker, l'upset des Warriors époque We Believe ou encore du grand Andrei Kirilenko, il s'est passé bien des choses cette année là.

Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de 2007 ?

On en parle dans cet épisode

Tony Parker

Baron Davis

Brandon Roy

Blu & Exile "Below The Heavens"

The Quantic Soul Orchestra "Tropidelico

La Air Jordan 38 low Fundamental

Les images de la Air Jordan 38 low Fundamental

Tom King & Phil Hester "Gotham City Année un"

Burial Untrue

Jay-Z "The Real Album" (Astronote Remixes)

Jay-Z - The Real Album (Astronote Remixes) de Astronote

