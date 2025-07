Pour cet épisode de Hoop Culture, Théo et Pierre-Armand donnent quelques idées de lectures, de films, d'émissions et de musiques à écouter. Au passage, on croise Paul George, Joe Burrow, Will Smith, aussi bien que Caitlin Clark ou Michael Beasley.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

On en parle dans Hoop Culture

La playlist Hoop Culture

Podcast P dans ses œuvres

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par theScore (@thescore)

Quarterback saison 2

Hot 8 Brass Band "Sexual Healing"

"Chef" de Jon Favreau

RIP Bun Hay Mean

Evidence

Semi Hendrix

Neal Brennan avec Blake Griffin

Hadrien Klent "Paresse pour tous"

Don Winslow "La Cité sous les cendres"

Aslak Nore "Le Cimetière de la mer"

Shai "If I Ever Fall In Love"

Gang Starr "Take It Personal"