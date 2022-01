Il y a quelques jours, après la quatrième défaite de suite du Jazz sans Rudy Gobert, le constat était évident. Sans le Français, Utah est une équipe moyenne et absolument pas un contender. Encore fallait-il que son retour du protocole Covid vienne confirmer cette impression, au sortir d'une fenêtre apocalyptique durant laquelle l'équipe de Quin Snyder a été dramatique défensivement et pas beaucoup plus inspirée en attaque.

Enorme surprise : le comeback de Rudy a absolument tout changé pour Utah. Face à des Nuggets certes toujours très diminués, mais qui arrivent à rester du bon côté du classement grâce à Nikola Jokic, le pivot des Bleus a directement mis les choses au point. Certes Jokic a été magnifique comme à son habitude (un triple-double à 25 points, 15 rebonds et 14 passes). Mais Rudy Gobert l'a éclipsé en tractant son équipe vers la victoire, dans son rôle traditionnel de point d'ancrage défensif et de facilitateur offensif.

Le triple meilleur défenseur de l'année a compilé 18 points (à 7/7), 19 rebonds, 2 contres et 2 passes, avec un différentiel de +36 sur les 35 minutes qu'il a passées sur le terrain. Denver n'a marqué que 102 points et a pris un run de 15-0 dans le 4e quart-temps au cours duquel l'énergie et le savoir-faire défensifs de Gobert ont été contagieux.

"Je me suis senti plutôt bien. A chaque fois que l'on joue contre Denver, on sait que l'on va se sentir fatigué à un moment. Je l'ai été dans le premier et le troisième quart-temps, mais ça a été même mieux que d'habitude ici. Je suis heureux d'être de retour", a déclaré Gobert au Salt Lake Tribune.

Rudy Gobert cale un tacle à ses coéquipiers, Donovan Mitchell valide

Après la dernière défaite du Jazz, Rudy n'avait pas ménagé ses coéquipiers, en leur demandant clairement plus d'efforts et de détermination, particulièrement en défense. Comme par enchantement, sa présence et la manière dont il a réussi à communiquer avec les autres et à faire communiques les autres ont payé. Particulièrement auprès de Donovan Mitchell. Outre ses 31 points, l'arrière All-Star a été bien plus à son avantage défensivement, lui qui avait "liké" les déclarations de son coéquipier.

"Tout le monde s'est concentré défensivement. Il y a eu plusieurs séquences où Donovan a défendu avec une grosse intensité physique et a récupéré la balle. Collectivement, il y a eu des efforts et on a été l'équipe que l'on peut être. On doit jouer comme ça tous les soirs", a expliqué Gobert.

Si les choses s'étaient moins bien passées, les dernières sorties de Rudy Gobert auraient pu lui être reprochées. Sauf que le Français est revenu en patron, n'a pas hésité à se frotter à Nikola Jokic malgré son historique difficile face au Serbe et a clairement changé la donne par son niveau de jeu et son leadership.

Le MVP du Jazz - et on en aura sans doute la confirmation jusqu'à la fin de la saison et au-delà, c'est bien Rudy Gobert. Aux autres de se mettre au diapason pour retrouver la belle dynamique des mois précédents.

L'eau ça mouille et Rudy Gobert est le seul joueur indispensable du Jazz