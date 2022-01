Rudy Gobert cale un tacle à ses coéquipiers, Donovan Mitchell valide

Lors de son absence de 5 matches pour cause de protocole Covid, Rudy Gobert a paradoxalement prouvé qu’il était le seul joueur indispensable au Utah Jazz. Mais son impact pourrait dépasser le cadre du terrain.

Le pivot français n’hésite pas à faire passer ses messages. Et il est visiblement écouté de ses coéquipiers. Même quand il met des coups de pression et des tacles indirects.

Le triple meilleur défenseur de l’année s’est ainsi indirectement plaint du manque d’investissement défensif de certains de ses coéquipiers. Pour Rudy Gobert, c’est ce qui fait la différence avec les meilleures équipes de l’Ouest.

« Quand je regarde certaines des autres équipes comme les Suns et les Warriors, ces gars sont en avance sur nous en terme d’habitude de gagner, de culture de la gagne », a expliqué Rudy Gobert. « Ils prennent personnellement chaque match. Devin Booker se défonce le cul en défense. Je l’ai observé, par rapport à il y a deux ans. Ces gars-là, ils adhèrent complètement, et on peut dire qu’ils tirent de la fierté de jouer dur en défense et de stopper leur gars, de faire tout ce qu’ils peuvent défensivement pour stopper l’autre équipe et de créer une culture de la victoire. Je pense qu’on n’en est pas encore là. Mais je pense qu’on atteindra ce niveau. »