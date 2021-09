Il la demande en mariage pendant un temps mort… mais se prend un stop terrible

Tous les spectateurs du match entre New York et Washington ont passé une bonne soirée vendredi, sauf ce malheureux, bashé en public.

Le match entre New York et Washington en WNBA vendredi devait être une fête, puisqu'il s'agissait du probable dernier de la saison pour l'équipe locale, au Barclays Center de Brooklyn. Tout le monde sur place a passé une bonne soirée, puisque Sabrina Ionescu et ses camarades ont dominé les Mystics et conservé un mince espoir de disputer les playoffs. Tout le monde, sauf un homme.

Lors d'un temps mort, comme cela se fait traditionnellement aux Etats-Unis lors des rencontres de sport - un rituel auquel on a heureusement rarement droit en France - un fan du Liberty, qui portait justement le maillot de Ionescu, a profité de l'aubaine pour demander sa compagne en mariage.

Dans ces cas de figure, l'homme sait généralement que l'affaire est dans la poche, sans quoi il ne prendrait pas un tel risque en public. Ou alors la femme, même si elle n'est pas convaincue, accepte sur le coup pour ne pas rendre la situation humiliante et se réserve le droit de dire non en dehors de la salle. Ce coup-ci, le fail a été total et la scène semble complètement réelle.

La femme a dit non et, après un petit geste d'affection, a pris ses affaires pour quitter la salle à la vitesse de la lumière. Sans doute le contre le plus rude depuis longtemps...