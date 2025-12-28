Il y a une ref à Reggie Miller dans la saison 5 de Stranger Things !

Une scène de la saison 5 de Stranger Things, qui se déroule en Indiana, comporte une référence direct à Reggie Miller.

Ceci n'est absolument pas un spoil puisque ce qui suit ne révèle rien de l'intrigue de la saison 5 - la dernière - de Stranger Things. On se demandait s'il y aurait à un moment une référence à de vrais événements basket survenus en Indiana à cette période (les années 80) et les frères Duffer ont exaucé le voeu de certains fans.

Avant que Hopper et sa bande n'intervienne, deux gardes sont en train de discuter à la cool dans une salle de surveillance. On les voit évoquer Steve Alford, la star des Hoosiers d'Indiana, champions NCAA en 1987 (l'année où se déroulent les événements de la série), en le comparant à un certain "Reggie", qui n'est évidemment autre que Reggie Miller, drafté par les Pacers.

La scène se déroule le 6 novembre 1987, date du premier match en NBA du "Knicks Killer", et Reggie Miller a effectivement sorti un 4/6 au shoot ce soir-là. Alford a lui été drafté avec le 26e pick et n'a pas connu la même carrière que Miller, devenu l'un des meilleurs joueurs de sa génération et l'un des plus grands shooteurs de tous les temps. Steve Alford est tout de même resté dans le circuit puisqu'il a passé 6 saisons comme coach à UCLA et s'occupe aujourd'hui de la fac de Nevada.

On aurait aimé voir une petite référence à Larry Bird, natif de French Lick dans l'Indiana. Pour ce faire, l reste encore un épisode, le dernier de toute la série, qui sera diffusé le 1er janvier prochain sur Netflix.