La Draft d'expansion, pour accueillir la nouvelle franchise WNBA des Golden State Valkyries, a eu une saveur très européenne vendredi. L'équipe californienne pouvait piocher une joueuse dans chacune des 11 autres équipes de la ligue, celles-ci pouvant en protéger certaines, notamment leurs meilleurs éléments. Et les Valkyries, avec leur General Manager, Ohemaa Nyanin, ont fait le choix de la flexibilité et de l'internationalisation.

Deux internationales françaises, Iliana Rupert (Atlanta) et Carla Leite (Dallas), ont ainsi été choisies et intégrées à la nouvelle formation, en compagnie de la Belge Julie Vanloo (Washington), de l'Italienne Cecilia Zandalasini (Minnesota) et de l'Espagnole Maria Conde (Chicago).

Iliana Rupert a été championne avec Las Vegas en 2022 lors de saison rookie, mais a peiné à trouver un temps de jeu conséquent à Atlanta. Elle n'y était pas revenue la saison dernière privilégiant la saison en Europe. Carla Leite est l'une des valeurs montantes du basket français, elle qui a été draftée en 2024 par Dallas après une superbe saison avec Tarbes et un transfert à Villeneuve, le champion de France.

Pour le reste du roster initial, dont on imagine qu'il bougera beaucoup au moment de la free agency, on retrouve Kayla Thornton (New York), Monique Billings (Phoenix), Veronica Burton (Connecticut), Stephanie Talbot (Los Angeles), Kate Martin (Las Vegas) et Temi Fagbenle (Indiana). Golden State n'a pas souhaité sélectionner de joueuse en provenance de Seattle.

Puisque l'on n'est pas en année olympique, il y a de bonnes chances de voir Iliana Rupert (qui porte les couleurs de Mersin en Euroleague) revenir en WNBA et Carla Leite y faire ses débuts.

