Iman Shumpert n’est plus en NBA, mais cartonne à… Danse avec les Stars

Iman Shumpert a compris qu'à ce stade de sa carrière, ce qu'il pouvait espérer de mieux était de rejoindre un contender en cours de saison. Pas besoin de se précipiter, donc, pour l'ancien joueur des Knicks et des Cavs, notamment. Du coup, Shumpert s'est inscrit à "Danse avec les Stars", comme d'autres joueurs NBA avant lui.

Si ses performances sur le terrain étaient devenues moins probantes ces dernières années, avec deux petites apparitions à Brooklyn en 2021, "Shump" se révèle être un danseur d'exception. Toujours en lice pour remporter l'édition de cette année, l'arrière de 31 ans a obtenu quatre 10/10 pour décrocher la note parfaite lors de la dernière émission en date.

Sur le thème de l'effroi, Iman Shumpert et sa partenaire ont parfaitement réussi leur mission. Il suffit de voir la tête du jury après le dernier regard flippant du champion NBA 2016.

omg iman shumpert just got a 40/40 on dancing with the stars. he's incredible. pic.twitter.com/iA8uu8Wrda

— whitney medworth (@its_whitney) October 26, 2021