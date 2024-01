Ime Udoka a un goût d’inachevé avec les Celtics…

La nuit dernière, les Houston Rockets ont lourdement chuté sur le parquet des Boston Celtics (113-145). Pour la première fois depuis son départ de la franchise du Massachussetts, l'entraîneur texan Ime Udoka réalisait son retour au TD Garden.

Suspendu en 2022-2023 et finalement débarqué, le coach avait pris la porte pour plusieurs violations du règlement interne. Si toutes les raisons restent floues, il avait notamment eu une relation avec une membre du staff alors qu’il était son supérieur hiérarchique.

Et de son côté, Udoka reste amer par rapport à cette fin.

"Le boulot n'a jamais été terminé. Les relations créées, les personnes impactées. C'est donc la chose la plus importante à laquelle je pense. J'ai noué de nombreuses relations en l'espace d'un an, et il est évident que je voulais avoir l'occasion de repartir avec ce groupe, je me sentais capable de construire et de grandir.

Il faut donc laisser tomber les gens. J'ai parlé des joueurs, des relations que j'ai nouées avec eux, des entraîneurs qui m'ont accompagné, et de tous ceux qui ont été touchés par cette situation. Pour moi, c'est la chose la plus importante que je dirais, c'est d'avoir laissé tomber certaines personnes, c'est sûr.

Mais nous en avons discuté et j'ai vu beaucoup de ces personnes tout au long de l'été et nous en avons parlé régulièrement, ce qui nous a permis de passer à autre chose", a relativisé Ime Udoka pour ESPN.

On le sait, plusieurs joueurs des Celtics ont effectivement mal vécu cette situation. En interne, certains ont considéré la sanction contre Ime Udoka disproportionnée. Mais désormais la page semble tournée, malgré une petite amertume chez le principal intéressé.

