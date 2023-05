Les Boston Celtics ne se sont jamais remis du départ d’Ime Udoka

Menés 3-0 par le Heat en Finales de la Conférence Est, les Celtics ne retrouveront probablement pas les Finales NBA cette année. Le groupe, placé parmi les favoris au titre tout au long de la saison, s’est effondré dans cette série décisive. Pour cause, le vestiaire de Boston ne se serait jamais remis du départ d’Ime Udoka, suspendu par la franchise en début d’exercice, puis définitivement remplacé par Joe Mazzulla.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’équipe n’a « jamais surmonté le licenciement d’Ime Udoka en tant que coach en chef ». Les joueurs considèreraient la décision des Celtics comme une mesure « exagérée » et n’accepteraient pas le motif de sa suspension. Cette sensation aurait notamment refait surface lorsque l’entraîneur s’est rapproché des Brooklyn Nets en novembre, et quand il a signé aux Houston Rockets à la fin du mois d'avril.

« Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas accepté Joe Mazzulla en tant que coach », a précisé l’insider. Mais le fantôme d’Udoka plane encore dans les rangs de Boston, en partie en raison du manque d’expérience du staff entourant Jayson Tatum et Jaylen Brown. Pendant ce temps, à l’aube d’un potentiel sweep, l’avenir de Mazzulla dans la franchise est de plus en plus discuté.

