Ime Udoka boudé par les Nets sur le fil, mais…

Les Brooklyn Nets ont finalement décidé de nommer Jacque Vaughn au poste de coach. Intérimaire après le départ de Steve Nash, l'ex-assistant a eu la confiance de ses dirigeants en raison de ses bonnes relations avec son groupe. Grand favori pour récupérer cette place, Ime Udoka a donc été boudé sur le fil.

Sans surprise, les Nets, qui ont déjà connu de nombreuses polémiques, n'ont pas eu l'envie de prendre le moindre risque. Pour rappel, Udoka se trouve actuellement suspendu par les Boston Celtics pour un an après une affaire toujours très floue.

Et justement, cette situation a refroidi les décideurs de Brooklyn. Initialement, le technicien de 45 ans devait devenir l'heureux élu. Mais selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, le propriétaire Joe Tsai a finalement écouté les nombreuses voix, en interne et en externe, qui ont protesté contre ce choix.

Une histoire qui met un terme aux espoirs d'Udoka de récupérer un poste dans un futur proche ? Pas du tout ! De son côté, l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski se montre catégorique : le natif de Portland a de grandes chances de se retrouver sur un banc cette saison.

En effet, plusieurs équipes de la Ligue ont déjà préparé le coup avec une enquête sur sa situation. Grâce à ses résultats obtenus à Boston, Ime Udoka conserve une grosse cote de popularité. Et certaines formations sont prêtes à fermer les yeux sur sa récente polémique.

Marcus Smart évoque Ime Udoka et ça en dit long sur le flou de cette affaire