Jaylen Brown l’avoue : les Celtics se sont encore relâchés

C'est un peu toujours la même histoire pour les Boston Celtics depuis le début des playoffs et même tout au long de la saison régulière. Ils jouent 30 minutes sérieuses par match. Jayson Tatum, Jaylen Brown et consorts sont tellement forts que ça suffit la plupart du temps. Mais cette irrégularité au sein d'une même rencontre - bien que ce soit paradoxalement une constance pour l'équipe du Massachusetts - les pénalise fréquemment. Comme la nuit dernière, quand ils menaient de 9 points à la pause contre le Miami Heat avant de subir un 46-25 dans le troisième quart-temps.

"C'est un choix. C'est à nous de revenir avec une autre mentalité. On a été trop cool. On a joué comme si c'était un match de saison régulière. Ce sont les finales de Conférence bon sang. On doit joue avec plus d'intensité", confie l'arrière All-Star Jaylen Brown.

Cette déclaration aurait pu s'appliquer à tellement de matches de Boston. On sentait le relâchement venir après la victoire éclatante contre les Philadelphia Sixers lors du Game 7. Les joueurs de Joe Mazzulla sont passés par de nombreuses émotions et la descente en adrénaline leur a coûté cher. Les voilà déjà revenus sur terre. Parce que perdre un match n'est évidemment pas alarmant mais les Celtics ont déjà la pression sur ce Game 2. Ils ne peuvent quasiment pas se permettre de s'incliner deux fois de suite à domicile.

CQFR : Butler et Miami refroidissent déjà Boston