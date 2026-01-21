Immanuel Quickley, le match à 40 points le plus propre de l’Histoire ?

Le match à 40 points d’Immanuel Quickley un soir de janvier, c’est exactement le type de performance aux allures purement random que nous réserve parfois la NBA. Mais en réalité, ce carton n’est absolument pas aléatoire et il a même une dimension historique pour tous ceux qui attachent de l’importance à l’efficacité.

Parce qu’en faisant preuve d’une adresse absolument insolente, le meneur des Toronto Raptors s’est carrément offert un record. Celui du match à 40 points avec le plus haut TS% (True Shooting %, un pourcentage qui pondère la valeur des trois-points et des lancers-francs) de tous les temps !

40 points ronds à 112 TS% pour l’ancien joueur des New York Knicks, qui a converti 11 de ses 13 tentatives aux tirs, dont 7 sur 8 derrière l’arc. Il a ajouté un parfait 11 sur 11 sur la ligne réparatrice. En plus, franchement, 40 points en 13 tirs, c’est vraiment exceptionnel. Un match super propre de la part d’Immanuel Quickley.

Petit bonus, il a lâché 10 passes décisives. Ses 3 pertes de balle font très, très, très, très, très légèrement tâche mais (et encore le ratio assist/TO est très bon) il s’agit donc dans l’ensemble d’un match référence au-delà du cadre de cette saison. Chapeau à lui, ça donnera une bonne raison de plus à ses dirigeants de ne pas le céder pour Ja Morant, ce qui n’était de toute façon probablement pas l’intention des Raptors.

Les Raptors jouent vraiment bien au basket, regardez cette superbe séquence