Isaiah Stewart ne croit toujours pas à la défense de LeBron James

Isaiah Stewart veut tourner la page. La semaine dernière, l'intérieur des Detroit Pistons a fait l'actualité avec son embrouille avec LeBron James. Touché au visage par un coup donné par l'ailier des Los Angeles Lakers, le jeune homme voulait clairement en découdre.

Suspendu pour deux matches en raison de son attitude, Stewart a déjà retrouvé les terrains contre les Clippers (96-107) samedi. Et surtout, il va recevoir la route du King la nuit prochaine ! Invité à revenir sur cette histoire, le joueur de 20 ans n'a toujours pas digéré l'histoire racontée par LBJ.

"C'est la dernière fois que j'aborde ce sujet. J'ai regardé la vidéo. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'impression que c'était un accident. Mais c'est vraiment la dernière fois que j'en parle.

Ma principale préoccupation en ce moment est de me concentrer sur mon équipe et mes coéquipiers. De retourner jouer au basket. Je ne vais pas laisser cela définir qui je suis. Je vais laisser ce pourquoi Detroit m'a drafté définir qui je suis et la façon dont je joue au basket", a ainsi confié Isaiah Stewart devant les médias.