Affecté par les propos de Michael Jordan dans The Last Dance, Isiah Thomas a réclamé des excuses publiques à l'ex-joueur des Chicago Bulls.

Il ne s'agit pas d'un secret, Isiah Thomas et Michael Jordan ont une relation complexe. Et depuis la diffusion du documentaire "The Last Dance", la situation ne s'est pas arrangée. En effet, l'ex-joueur des Chicago Bulls a expliqué sa haine de tous les membres des Detroit Pistons de son époque.

Sans surprise, Thomas n'a pas apprécié. Et il n'a pas hésité à le faire comprendre en allumant MJ à plusieurs reprises dans les médias. Visiblement, l'ancien meneur de la franchise de Motor City a bien l'intention de poursuivre sur cette voie.

Lors d'un entretien accordé à COSMOTE TV, Zeke a même demandé des excuses publiques à His Airness.

"Quand j'ai regardé 'The Last Dance', j'étais tranquillement avec ma famille. Je pensais que tout était bon. Et ensuite, un mec est arrivé à la télévision et a expliqué qu'il me détestait en m'insultant de connard. Puis ensuite, j'ai dû suivre tout un documentaire en le voyant être un connard. Je me suis dit : 'attends une minute, pause'. Tant que je n'ai pas des excuses publiques, cette embrouille va continuer pendant très longtemps, car je viens de l'Ouest de Chicago", a lancé Isiah Thomas.

Reste à savoir si ce beef intéresse réellement Michael Jordan. Car malgré les attaques répétées d'Isiah Thomas ces derniers mois, le propriétaire des Charlotte Hornets l'a totalement ignoré.

