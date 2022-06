Isiah Thomas, mentor improbable de Jaylen Brown, est fier de son disciple

Dans les années 1980, les Pistons et les Celtics s’échangeaient des coups. Aujourd’hui, ils s’échangent des conseils. Isiah Thomas est devenu le mentor de Jaylen Brown à la fac et n’a jamais arrêté de le suivre. Il a maintenant de bonnes raisons d’être fier de son disciple, qui a atteint les Finales NBA cette année.

Cette amitié improbable entre les deux joueurs a commencé à l’Université de Californie, où Thomas a passé un master après sa carrière. Brown, qui n’était à Berkeley que pour un an, voulait en profiter au maximum. Il a fini par contacter la légende de Detroit pour une affaire sans rapport avec le basket.

Le leader des "Bad Boys" a tout de suite été impressionné par sa soif de connaissance. Jaylen Brown était déjà très mature et apparemment brillant à ses 19 ans. Thomas se rappelle même avoir dit qu’il était "trop intelligent" avant sa draft en 2016. Aujourd’hui, il pense que c’est l’une de ses plus grandes forces.

"Je l’ai appris des Celtics et je l’ai appris à Detroit, on gagne avec des joueurs intelligents. On ne gagne pas avec des gens qui commettent des erreurs. Quand Jaylen est allé au camp pré-draft, ce n’étaient pas seulement les équipes qui lui posaient des questions, il avait un stylo et du papier pour poser des questions aux équipes afin de voir lesquelles correspondaient à ses valeurs et à sa personnalité. Son côté intellectuel et sa personnalité font partie de ce qui fait de lui un excellent joueur de basket", assure-t-il.