Jayson Tatum, le moment clé dans sa relation avec Jaylen Brown

Les Boston Celtics se trouvent à 2 victoires de remporter les Finales NBA face aux Golden State Warriors (2-1). Et pourtant, la saison 2021-2022 n'a pas toujours été simple pour Jayson Tatum et ses partenaires. Au contraire, la première partie de cet exercice a même incarné une déception.

Le 7 janvier dernier, les hommes d'Ime Udoka touchaient le fond avec un revers sur le parquet des New York Knicks (105-108). Malgré une avance de 25 points, ils ont été battus sur un buzzer-beater de RJ Barrett.

Et paradoxalement, Tatum considère cette défaite comme un moment clé dans sa relation avec Jaylen Brown.

"Tout au long de cette saison, j'explique aux gens que le moment le plus difficile pour moi reste la défaite chez les Knicks. Nous menions de 25 points à la mi-temps, et RJ Barrett a marqué le tir de la victoire au buzzer. Il y avait une énorme frustration. Mais ce revers a permis de mettre les choses en perspective. Il était impossible de ne pas entendre le bruit sur les réseaux, sur les téléphones, à la télévision. Du coup, nous nous sommes rapprochés. Nous avons eu des discussions. Puis nous avons commencé à analyser les vidéos ensemble. Nous nous soucions tous les deux de l'autre, de cette équipe et de la victoire. Deux jeunes gens ultra-compétitifs, passionnés par ce qu'ils font et qui veulent gagner par tous les moyens", a résumé Jayson Tatum au micro d'ESPN.

Ironie de l'histoire, à ce moment-là, de nombreux observateurs (et fans) réclamaient le départ de l'un des deux talents pour lancer un nouveau projet. Quelques mois plus tard, les doutes autour de ce duo n'existent plus. Jayson Tatum et Jaylen Brown pourraient même devenir champions NBA ensemble.

L’éclosion de Jayson Tatum, de scoreur talentueux à playmaker victorieux