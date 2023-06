Isiah Thomas, homme de l’ombre des Phoenix Suns ?

Isiah Thomas, légende des Pistons, joue-t-il un rôle dans l’organisation des Suns ? Une question simple, mais une réponse pourtant très trouble. Alors qu’un porte-parole de la franchise avait affirmé au mois de février que ce n’était pas le cas, de nouvelles rumeurs font surface.

Dans une interview avec Sopan Deb du New York Times, Chris Paul a laissé entendre que Thomas jouait un rôle important dans les décisions de Phoenix. Ce dernier avait déjà été aperçu aux côtés de Mat Ishbia, nouveau propriétaire de l’équipe, pendant les playoffs. Chris Haynes du Bleacher Report avait annoncé son recrutement au mois de février, avant que l'équipe nie cette information.

Vice-président exécutif des Raptors entre 1994 et 1998, puis président des opérations des Knicks entre 2003 et 2008, Thomas a déjà une expérience dans ce domaine. Sans oublier, bien sûr, sa longue carrière de joueurs, auréolée de deux titres de champion NBA, ainsi que ses quelques années sur les bancs d’Indiana et de New York. Mais il traîne aussi des casseroles.

Accusé de harcèlement sexuel en 2006, Isiah Thomas fait profil bas

Pendant son passage aux Knicks, Isiah Thomas avait été accusé de harcèlement sexuel. Une ancienne cadre avait déposé une plainte contre la Madison Square Garden Company en 2006 et reçu 11,6 millions de dollars en dommages-intérêts. L’ancien dirigeant n’a cessé de clamer son innocence, notamment lorsqu’il est devenu président du New York Liberty, en WNBA, en 2015 et que ce scandale a refait surface.

Pour les Suns, qui sortent de l’ère Robert Sarver — banni de la NBA pour son comportement raciste et misogyne —, ce dossier est délicat. L’arrivée de Mat Ishbia à la tête de l’organisation était une promesse d’assainissement dans les coulisses. L’arrivée d’un ancien cadre impliqué dans une sombre affaire de harcèlement sexuel ferait tache.

Pourtant, tous les signes pointent dans cette direction. Les soupçons étaient déjà de mise lorsqu’Isiah Thomas est apparu au bord du terrain pendant les playoffs de Phoenix. Si Chris Paul mentionne l’ancienne star de Detroit, ce n’est certainement pas sans fondement. Il semble que Thomas joue un rôle non assumé au sein de la franchise, en tentant de rester dans l’ombre.

