Ja Morant dévoile la Ja 1, son premier modèle signature

On le sait : Ja Morant a le sens du timing, et Nike aussi. Quelques heures avant le Christmas Day, le meneur des Grizzlies a dévoilé au monde son tout premier modèle signature sobrement dénommée "Ja 1", et au vu des premières réactions sur les réseaux sociaux, ses fans n'ont pas été déçus. Habitué à porter soit des Kobe, soit des KD 4, ce n'est donc pas une surprise de voir débarquer cette tige basse à la limite du mid, avec des matériaux mélangeant mesh et cuir.

On voit apparaitre une longue poche zoom sur tout l'avant du pied, et au niveau look cette silhouette se démarque bien des autres PG, LeBron 20, Zion 2 ou autre Luka 1, avec notamment un Swoosh en plastique qui se rejoint sur le talon, des teintes pastel et des inscriptions sur l'arrière.

Quelques milliers de coloris seront donc rapidement disponibles, et le violet porté lors du match contre les Warriors était déjà bien alléchant !

Les images de la Nike Ja 1 :