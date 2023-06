Ja Morant, de nouvelles excuses pour un nouveau départ ?

Comme prévu, Ja Morant n'a pas échappé à une sanction XXL. Vendredi, la NBA a ainsi décidé de suspendre le meneur des Memphis Grizzlies pour 25 matches. Une réponse forte de la Ligue après une seconde apparition, en quelques semaines, du jeune talent avec une arme en feu dans une vidéo.

Avec cette récidive, le natif de Dalzell a donc sérieusement écorné son image. Et pour effectuer son retour sur les parquets, le joueur de 23 ans va d'ailleurs devoir remplir certaines conditions. Sans surprise, il a ainsi publiquement présenté ses excuses pour son comportement.

"J'ai eu le temps de réfléchir et je me rends compte du mal que j'ai causé. Je tiens à m'excuser auprès de la NBA, des Grizzlies, de mes coéquipiers et de la ville de Memphis. À Adam Silver, Zach Kleiman et Robert Pera - qui m'ont donné l'opportunité d'être un athlète professionnel et m'ont soutenu - je suis désolé pour le mal que j'ai fait.

Aux enfants qui m'admirent, je suis désolé de ne pas avoir été un modèle pour eux. Je promets donc de m'améliorer. À tous mes sponsors, je vais mieux représenter nos marques. Et à tous mes fans, je vais me rattraper, c'est promis.

Je vais passer l'intersaison et ma suspension à travailler sur ma santé mentale et ma prise de décision. Je vais également m'entraîner pour être prêt à revenir sur le terrain. Et je sais que mes coéquipiers vont tenir le coup et je me sens vraiment désolé de ne pas être là avec vous au début de la saison.

J'espère que vous me donnerez la chance de vous prouver au fil du temps que je suis meilleur que ce que je vous ai montré", a ainsi commenté Ja Morant dans un communiqué.

Comme après son premier incident, Ja Morant semble sincère dans son mea culpa. En espérant qu'il va réellement retenir la leçon cette fois-ci.

