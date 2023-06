La suspension est tombée pour Ja Morant, 25 matches !

Ja Morant s'en sort presque bien. Alors que plusieurs rumeurs évoquaient une possible suspension allant de 35 à 50 matches, le meneur des Memphis Grizzlies a finalement écopé de 25 rencontres. Cette décision, annoncée par Adrian Wojnarowski, fait suite à une vidéo dans laquelle il s'est montré avec une arme à la main. La deuxième en quelques semaines. La NBA a mené son enquête depuis et elle a donc décidé de sanctionner le All-Star, déjà privé de 8 matches en fin de saison dernière pour des faits similaires.

ESPN Sources: The NBA has suspended Memphis Grizzlies star Ja Morant 25 games to start the 2023-2024 season. pic.twitter.com/EGKRU7WqwO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2023

Il purgera sa peine en début d'exercice prochain. C'est un coup dur pour sa franchise mais l'équipe du Tennessee a déjà montré qu'elle pouvait rester compétitive sans son meilleur joueur. Avec un retour de Ja Morant en décembre, Memphis peut encore espérer finir bien classé au sein de la Conférence Ouest.

Ja Morant avait déjà fait parler de lui en se filmant avec une arme dans un club de strip tease à la suite d'une défaite contre Denver. Son organisation l'a alors suspendu - suivie par la NBA - et il avait exprimé sa volonté de changer et d'apprendre à mieux gérer son stress. Tout ça pour être à nouveau aperçu avec un pistolet dans une voiture. Rien d'illégal a priori mais l'image de marque de la ligue en a prise un coup et les dirigeants ne plaisantent pas avec le business. Son modèle signature chez Nike a lui été repoussé, voire annulé.

Adam Silver souhaitait attendre la fin des finales NBA pour annoncer la décision de la ligue concernant Ja Morant.

Ja Morant, Adam Silver veut l’accompagner pour éviter un nouvel écart