On le sait, Adam Silver attend la fin des Finales NBA pour annoncer la sanction pour Ja Morant. Suspendu 8 matches en mars dernier après un live Instagram avec une arme dans une boîte de nuit du Colorado, le meneur des Memphis Grizzlies a récidivé.

Le 14 mai dernier, le jeune talent a encore exhibé un pistolet sur les réseaux sociaux. Et visiblement, la Ligue a l'intention d'en faire un exemple avec une suspension exemplaire. Mais plus qu'une procédure disciplinaire, Silver a affiché son envie d'accompagner le natif de Dalzell.

"Je pense également qu'il est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement de le sanctionner et de croiser les doigts en espérant qu'il n'y aura pas de troisième fois. Je reconnais qu'il a besoin de l'aide du bureau de la ligue, de son syndicat, de son équipe.

J'espère que, quelle que soit la décision que nous prendrons sur le plan disciplinaire, il y aura une acceptation du fait que nous devons trouver des moyens de nous engager les uns avec les autres à l'avenir afin qu'il puisse changer la trajectoire sur laquelle il se trouve actuellement, qui n'est pas positive.

Je veux trouver un moyen pour qu'il ne soit pas mis sur le côté. Mais le basket passera au second plan et, avant tout, nous nous concentrerons sur son développement en tant que jeune homme, pour qu'il devienne une meilleure personne et quelqu'un de plus responsable", a fait savoir Adam Silver pour le Dan Patrick Show.

Pour l'image de la NBA, il s'agit bien évidemment d'un dossier sensible. La Ligue ne peut pas se permettre d'avoir l'une de ses stars régulièrement impliquées dans de telles polémiques. Plus qu'une sanction sportive, Adam Silver va donc chercher à aider Ja Morant.

