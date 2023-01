Ja Morant ne fait pas l’unanimité en NBA, mais il a clairement gagné le cœur des fans des Memphis Grizzlies. Et il le leur rend bien. Le meneur est très proche de ses supporters et ne manque pas de les chouchouter.

Alors, quand il a appris qu’une jeune fan s’était fait voler son ballon de basket signé, Morant ne pouvait pas rester sans rien faire. Le All-Star a ainsi invité Ellie Hughes, 11 ans, et sa famille au match face aux Spurs, où elle était aux premières loges pour le voir marquer 38 points dans une victoire.

Après la rencontre, le leader des Grizzlies a tenu à lui offrir le maillot qu’il portait, ainsi que ses chaussures — des Nike Ja 1, qui ne sont pas encore disponibles à la vente. Il a naturellement pris le soin de signer son cadeau, pour que la jeune fille retrouve son autographe.

"C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire", a expliqué Ja Morant à ESPN. "Vous touchez le cœur de quelqu’un comme ça. C’est une grande fan des Grizzlies depuis des années. Ce sont des moments comme ça qui comptent le plus pour eux. Quelque chose qu’ils n’oublieront jamais."

Ja Morant gifted 11-year old Ellie Hughes a pair of his Ja 1 sneakers and an autographed jersey after his 38-point game. Morant told her that she’s one of just a few people in the world who have the shoe.

Hughes reportedly had her basketball stolen at the Grizz game on Monday. pic.twitter.com/8p2QKAO8uJ

— Damichael Cole (@DamichaelC) January 12, 2023