Ja Morant savoure un retour avec “une fin parfaite”

Après une suspension de 25 matches pour un nouveau dérapage avec une arme à feu, Ja Morant a réalisé son grand retour à la compétition cette nuit. Et le meneur des Memphis Grizzlies a été le grand artisan de la victoire de son équipe contre les New Orleans Pelicans (115-113).

Pourtant, le jeune talent 24 ans a connu une première période compliquée avec seulement 7 points et des difficultés à trouver son rythme. Les Pelicans en ont d'ailleurs proposé pour creuser l'écart avec 24 points d'avance.

Puis son réveil a été tonitruant. 27 points après la pause, donc un buzzer-beater pour permettre le succès des siens. Le premier de sa carrière !

"A ce moment-là, je vais uniquement me concentrer et le faire. Je l'ai fait. J'ai eu l'impression que c'était la fin parfaite, à un jour parfait. Il est évident que j'ai travaillé dur, mais ce n'est pas du tout comme le basket NBA.

Alors j'ai pris l'inhalateur pour essayer de donner plus d'oxygène à mon corps afin d'être en mesure d'aller sur le terrain et de jouer. Lorsque j'ai repris le jeu à la 8ème minute, ils m'ont dit : 'Tu ne sortiras pas'. Je n'ai eu d'autre choix que de m'accrocher et d'aller jusqu'au bout.

C'est un peu ma vie, continuer à pousser quoi qu'il arrive", a résumé Ja Morant face à la presse.

Au total, Ja Morant a compilé 34 points, 8 passes décisives et 6 rebonds pour faire gagner Memphis. Un retour parfait. Et une performance à rééditer pour permettre aux Grizzlies de sortir de la galère.

