Encore plusieurs équipes intéressées par Jae Crowder

La liste des franchises qui convoitent Jae Crowder continue de s’allonger. Portland et Chicago seraient aussi sur le dossier.

Jae Crowder réclame son départ des Phoenix Suns depuis l’intersaison. La franchise de l’Arizona l’a écarté du cinq majeur pour lancer Cameron Johnson – qui, ironiquement, s’est blessé, ratant ainsi de nombreuses semaines – et le vétéran s’est mis à l’écart du groupe en attendant que les dirigeants lui trouvent un nouveau point de chute.

Plusieurs équipes s’intéresseraient justement à son profil, même si aucun échange ne s’est matérialisé au cours des derniers mois. Les Milwaukee Bucks, le Miami Heat ou encore les Golden State Warriors et les Atlanta Hawks ont été cités. L’insider Matt Moore rajoute deux franchises à cette liste : les Portland Trail Blazers et les Chicago Bulls.

Pour les Blazers, ce n’est pas surprenant puisque le front office tient à renforcer son effectif afin de maximiser ses chances de jouer les playoffs cette saison. Portland est pour l’instant douzième de la Conférence Ouest mais la lutte pour le top-8, ou top-10, est très serrée et indécise.

L’intérêt des Bulls est un peu plus étonnant mais ça signifierait que Chicago ne veut pas lâcher l’affaire dans la course à la qualification et espère encore valider son ticket pour les playoffs. En passant peut-être par le play-in. La franchise de l’Illinois est dixième à l’Est.

Jae Crowder, 32 ans, tournait à 9,4 points, 5,3 rebonds et 35% aux tirs la saison dernière.

