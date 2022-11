Jae Crowder, un concurrent très sérieux pour les Bucks ?

Jae Crowder va quitter les Phoenix Suns. Il s'agit même d'une certitude absolue depuis plusieurs semaines. Pour autant, plusieurs questions se posent encore : pour quelle équipe ? Et surtout quand ? Car si un trade a été présenté comme imminent, il ne s'est toujours pas concrétisé.

Récemment, les Milwaukee Bucks ont été annoncés comme les grands favoris sur ce dossier. De son côté, le joueur de 32 ans s'attend à débarquer dans le Wisconsin. Mais d'autres cadors de la NBA restent actifs sur ce dossier.

Selon les informations du journaliste du Bleacher Report Eric Pincus, les Golden State Warriors discutent également pour Crowder ! Sur le papier, il s'agit d'une piste particulièrement séduisante pour renforcer le champion NBA en titre.

Avec les difficultés rencontrées sur ce début de saison, les dirigeants des Dubs ont probablement l'envie de bouger. Et parmi les joueurs disponibles sur le marché, l'ex-membre du Miami Heat représenté l'une des meilleures opportunités.

Et cette concurrence devrait d'ailleurs profiter aux Suns afin d'obtenir la plus grosse contrepartie possible. En tout cas, Jae Crowder semble bel et bien promis à un prétendant pour le tire NBA. Un dossier à suivre donc avec une grande attention.

Aux Suns, un départ de Jae Crowder imminent