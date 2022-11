Aux Suns, le départ de Jae Crowder serait imminent

À l’écart du groupe depuis le training camp, Jae Crowder pourrait bientôt officialiser son départ des Suns. Depuis déjà plus d’un mois, la franchise et le joueur se sont accordés sur une séparation. Le transfert serait maintenant très proche.

La story Instagram de l’athlète, un simple emoji pendule, fait passer un message clair : l’heure est venue. Phoenix aurait avancé dans ses recherches et pourrait bien avoir trouvé un point de chute pour l’ailier, d’après Marc Stein. Le trade aurait même pu se matérialiser avant le match de cette nuit, face aux Warriors, à en croire Jake Fischer de Yahoo Sports.

Officiellement, Crowder est toujours un joueur des Suns ce jeudi 17 novembre. Officieusement, c’est apparemment comme s’il était déjà parti. Il n’a de toute façon pas participé au camp d’entraînement et n’a pas joué de la saison.

Les Suns et les Lakers espèrent encore Bojan Bogdanovic

Avec son profil de 3 and D recherché, les potentielles destinations sont nombreuses. Le joueur de 32 ans tournait à plus de 9 points et 5 rebonds de moyenne l’année dernière, avec un apport important en défense. Les Hawks et les Bucks se seraient notamment positionnés sur le dossier à un stade.

Remplacé par Cameron Johnson dans le cinq majeur, Jae Crowder souhaitait avant tout aller "là où on a besoin de lui". "IL FAUT CHERCHER À TRAVAILLER LÀ OÙ ON EST DÉSIRÉ", a-t-il écrit ­— toujours en majuscules pour on ne sait quelle raison — sur son compte Twitter à la fin du mois de septembre.