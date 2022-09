Suns : Jae Crowder sacrifié pour renforcer l’équipe ?

Les Phoenix Suns ont pris une claque lors des derniers playoffs au cours desquels ils ont été éliminés au second tour par les Dallas Mavericks de Luka Doncic après avoir fini la saison régulière avec le meilleur bilan en NBA. Mais les troupes de l’Arizona ne comptent pas tendre l’autre joue. Malgré cet échec et malgré la suspension (pour l’instant d’un) de son propriétaire Robert Sarver, les dirigeants comptent bien continuer à viser le titre.

Quitte à sacrifier des joueurs du groupe actuel et quitte même à ajouter des salaires plus élevés au sein de l’effectif. Selon l’insider Brian Windhorst, Jae Crowder pourrait être transféré avant la reprise des camps d’entraînement.

Jae Crowder is "available" and the Suns have been "very active" in pursuing a trade for him, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/58JV3pywMp

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 20, 2022