Jalen Brunson, son coup de gueule pour secouer les Knicks

Le recrutement de Jalen Brunson aux New York Knicks a beaucoup fait parler. La franchise new-yorkaise a investi 104 millions de dollars sur 4 ans sur l'ancien joueur des Dallas Mavericks. Malgré les grosses attentes suscitées par son recrutement, le meneur se montre plutôt à la hauteur.

En tout cas, sur le plan individuel, le joueur de 26 ans se démène pour son équipe. Mais sur les derniers matches, ses efforts n'ont pas été suffisants pour combler les lacunes collectives de sa formation. Notamment contre les Brooklyn Nets (85-112).

Face à la presse, Brunson n'a pas mâché ses mots pour bouger ses partenaires.

"Non, cette défaite ne passe pas. Ils ont joué avec une mentalité plus dure que nous. Nous n'avons pas répondu assez vite. Nous avons eu une bonne série dans le troisième quart-temps, mais ce n'était pas assez fort. Nous n'avons pas joué avec le bon état d'esprit.

Et on ne peut pas l'accepter. Nous devons très rapidement se remettre de ça. Je suis ok avec des tirs manqués. Je suis ok avec des erreurs agressives. Mais nous avons besoin des efforts et des cœurs de tout le monde.

Quand nous savons que n'avons pas donné 110% de nos possibilités, c'est dur de vivre avec ça. Donc non, ça ne passe pas", a fulminé Jalen Brunson.