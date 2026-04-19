Jalen Brunson et les Knicks gèrent Atlanta pour lancer la série

New York a parfaitement lancé sa série face à Atlanta avec une victoire (113-102) au Madison Square Garden, dans un game 1 globalement. Les Knicks mènent 1-0 dans cette série du premier tour des playoffs NBA.

New York a d’abord pris les commandes grâce à un énorme début de match de Jalen Brunson. Le meneur a inscrit 19 de ses 28 points dès le premier quart-temps, imposant son rythme et punissant chaque hésitation de la défense d’Atlanta. Son agressivité balle en main a immédiatement mis les Hawks sous pression.

Atlanta n’a pourtant pas sombré. Les Hawks ont bien réagi dans le deuxième quart avec davantage d’intensité et un meilleur mouvement de balle. CJ McCollum (26 points) a apporté son expérience, tandis que Jalen Johnson (23 points) a confirmé qu’il pouvait être une vraie menace sur cette série. À la pause, l’écart restait faible et New York ne menait que de deux points.

Le tournant du match est arrivé au retour des vestiaires. Les Knicks ont serré la vis défensivement et ont infligé un run décisif, lancé par deux tirs primés consécutifs de Karl-Anthony Towns et OG Anunoby. Towns termine avec 25 points, Anunoby avec 18, tandis que Josh Hart a encore noirci la feuille avec 11 points et 14 rebonds.

Atlanta a bien tenté un dernier rapproché dans le money time avec un 11-0 pour revenir à huit points, mais New York n’a jamais paniqué. Plus dense, plus physique et plus discipliné sur la durée, le collectif new-yorkais a logiquement pris ce premier acte.

Pour les Hawks, l’enjeu sera désormais de mieux contrôler Brunson et de survivre aux temps forts intérieurs des Knicks avant le game 2, encore à New York.