Pour récupérer le meneur des Dallas Mavericks Jalen Brunson cet été, les New York Knicks seraient prêts à formuler une offre XXL.

Il ne s'agit pas d'un secret, les New York Knicks veulent recruter Jalen Brunson cet été. Agent libre sur cette intersaison, le meneur des Dallas Mavericks représente l'un des joueurs les plus convoités à son poste.

Mais malgré cette situation, les Texans, grâce à certains avantages financiers liés à des taxes, restent très confiants pour le retenir. Du coup, pour avoir une chance sur ce dossier, les Knicks veulent sortir le chéquier.

Avec cette idée en tête, ils ont bougé lors de la Draft NBA pour se délester du contrat de Kemba Walker. Et avant le début de la Free Agency, New York pourrait encore s'activer. L'objectif ? Disposer d'une marge financière plus importante.

Alors que certaines rumeurs ont annoncé une potentielle offre estimée à 100 millions de dollars pour Brunson, le journaliste du Bleacher Report Jake Fischer va encore plus loin : les Knicks envisagent de lui proposer plus de 110 millions de dollars, soit un salaire annuel évalué à 27,5 millions de dollars.

Malgré un vrai potentiel, il s'agit d'une proposition XXL pour le joueur de 25 ans. En tout cas, cette nouvelle rumeur confirme l'intérêt très sérieux des Knicks. Un moyen aussi de mettre la pression sur les Mavs...

Jalen Brunson, les Mavs sereins malgré l’embauche de son père aux Knicks