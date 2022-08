Jalen Brunson, Mark Cuban ironise sur le “tampering” des Knicks

La NBA a officiellement ouvert une enquête sur la signature de Jalen Brunson aux New York Knicks. Comme les Philadelphia Sixers avec PJ Tucker, les Knicks sont soupçonnés de négociations avec le meneur avant le lancement de la Free Agency.

Spoiler : c'est le cas. Comme de nombreuses franchises, New York n'a pas respecté le règlement. Mais l'infraction a probablement été trop flagrante sur ce dossier. Invité à s'exprimer sur l'investigation lancée par la Ligue, le propriétaire des Dallas Mavericks Mark Cuban a répondu avec ironie.

"Du tampering ? Non ! Ils ont été parfaits. Je n'ai rien vu de mal du tout, a ainsi lancé le boss texan avec un grand sourire. C'est juste le business. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas à moi de le déterminer, mais à la NBA de le faire. C'est comme ça, c'est fait.

Je souhaite d'ailleurs le meilleur à Jalen. C'est un gars formidable. Ce serait plus simple si je ne l'aimais pas et que je le trouvais con, mais c'est vraiment, vraiment un bon, bon, bon gars avec un coeur en or. Donc, je ne lui souhaite que le meilleur", a-t-il terminé pour Sirius XM.