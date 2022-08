Jalen Green se fait enrhumer par un gamin à son camp

Ce gamin se souviendra que, pour de vrai ou non, il a mis dans le vent Jalen Green, un joueur NBA.

La mode, lors des camps de basket, c'est de laisser les jeunes défier leurs héros en un-contre-un... pour se faire ramener à la dure réalité avec des blocks de l'espace distribués à la chaîne par les joueurs NBA. Jalen Green voulait lui aussi respecter la tradition. Sauf que l'arrière des Houston Rockets - pas réputé pour sa défense au passage - s'est un petit peu fait enrhumer par un jeune participant.

Bon, on lui accordera qu'il n'a sans doute pas défendu avec la même intensité que s'il se trouvait sur un parquet NBA et qu'il a peut-être fait ça pour faire plaisir au gamin. Les enfants et ados autour, eux, raconteront sans doute que leur copain a mis dans le vent un joueur professionnel. 😄