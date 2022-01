Jalen Smith, un poster monstrueux et un match référence pour le jeune prometteur des Suns

Auteur de 19 points et 12 rebonds, Jalen Smith a délivré la prestation la plus complète de sa jeune carrière professionnelle la nuit dernière.

Un bang pour fêter une soirée bien réussie. Jalen Smith s’est payé Mason Plumlee en lâchant un dunk féroce sur sa tronche lors de la large victoire des Phoenix Suns contre les Charlotte Hornets (133-99).

JALEN SMITH, OH MY GOODNESS 🤯 pic.twitter.com/CKoYOLGzfP — NBA (@NBA) January 3, 2022

Comme un symbole, c’est Chris Paul qui est l’origine du caviar sur ce poster. Le vétéran suit avec attention la progression de son poulain, auteur de 19 points et 12 rebonds dimanche soir. Mais ce qu’il retient, c’est surtout la rage du jeune homme, sanctionné d’une faute technique pour trashtalking après le dunk.

« Ça fait plaisir à voir. On attend depuis un an qu’il joue avec cette émotion », confie CP3.

Dans l’ombre de Deandre Ayton, mais aussi évidemment de Paul et de Devin Booker, Jalen Smith progresse dans son coin au sein de l’une des meilleures équipes de la ligue. Il en profite pour apprendre au côté de l’un des meneurs les plus talentueux de tous les temps.

« Je lui pose des questions et il me donne des conseils pour progresser et gagner du temps de jeu », explique l’intéressé.

Le sophomore de 21 ans, dixième choix de la draft 2020, a doublé son nombre de minutes entre sa première et sa deuxième saison. Et maintenant, il contribue ! Il avait déjà marqué 19 points lors du match précédent, contre Boston. Mais le match d’hier reste son plus abouti.

Jalen Smith pointe désormais à 6,8 unités et 4,9 rebonds de moyenne sur la saison en moins de 13 minutes. Il tourne même à 16 points, 56% aux tirs et 10,5 rebonds sur les 4 derniers matches ! Fort. Une trouvaille intéressante pour Phoenix et un développement à suivre.

