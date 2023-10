Membre essentiel des Denver Nuggets, Jamal Murray a été l'un des grands artisans du sacre de son équipe en 2023. Sous contrat jusqu'en 2025, le meneur figure bien évidemment dans les plans de ses dirigeants sur le long terme.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2025, le Canadien n'a pas prolongé sur cette intersaison. Sur le plan financier, il s'agit d'une décision logique pour le joueur de 26 ans. Et d'ailleurs, les Nuggets ne paniquent absolument pas face à cette situation.

"Je pense qu'il essaie simplement de maximiser ses gains. C'est un talent All-NBA. Je pense qu'il sait ce qu'est l'objectif, ce qu'il doit atteindre. Evidemment, au final, c'est entre les mains des votants, pas entre les siennes.

Mais tout ce qui est en son pouvoir pour faire partie de cette équipe, nous nous attendons à ce qu'il le fasse cette année. Nous allons de l'avant comme s'il allait être un supermax car je sais que lorsque Jamal se fixe un objectif, il l'atteint généralement", a commenté le GM de Denver Calvin Booth pour The Athletic.

En effet, en figurant dans une "All-NBA team" cette saison, Jamal Murray sera éligible à une prolongation pour le "supermax". On parle d'un contrat à plus de 200 millions de dollars... Et les Nuggets sont donc prêts à lui offrir un tel deal. A lui de jouer sur le plan sportif.

